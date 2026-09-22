Noida News: एलीट इलेवन ने सात विकेट से जीता मैच

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-80 स्थित स्टार क्रिकेट मैदान में रविवार रात कॉर्पोरेट वीक डे नाइट सीजन-5 का लीग मैच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पीएनबी हीरोज की टीम 158 रन पर ऑलआउट हो गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी एलीट इलेवन ने दो विकेट खोकर 162 रन बनाते हुए सात विकेट से जीत दर्ज की। एलीट इलेवन के इंदरजीत सिंह ने नाबाद 75 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। विश्वासदीप ने तीन विकेट लेकर बेस्ट बॉलर का पुरस्कार हासिल किया।