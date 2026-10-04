Noida News: ट्रैफिक नियम तोड़ने पर किए 2932 वाहनों के ई-चालान

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नोएडा। यातायात नियमों के उल्लंघन पर 2932 वाहनों के ई-चालान किए गए। इनमें मैनुअल चालान के 1244 और आईएसटीएमएस कैमरों के माध्यम से 1688 चालान शामिल हैं। साथ ही, आठ वाहन जब्त किए गए। अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 1067 वाहन चालकों के खिलाफ ई-चालान की कार्रवाई की गई। सबसे अधिक 480 चालान नो पार्किंग, 262 ओवरस्पीड, 177 गलत नंबर प्लेट, 24 प्रेशर हॉर्न, 13 ब्लैक फिल्म और छह मॉडिफाइड साइलेंसर के मामलों में किए गए। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन चलाने की अपील की। ब्यूरो