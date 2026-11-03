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Noida News: घर में लटका मिला छात्र का शव, सदरपुर में 50 वर्षीय व्यक्ति ने तोड़ा दम

Tue, 03 Nov 2026 08:41 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 08:41 PM IST
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नोएडा में दो मौतें, छात्र फंदे पर, एक संदिग्ध मौत
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नोएडा। सेक्टर-39 थाना क्षेत्र में अलग-अलग घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। भूड़ा कॉलोनी निवासी 18 वर्षीय छात्र करण सिंह का शव सोमवार रात घर में पंखे से लटका मिला। थाना प्रभारी निरीक्षक डीपी शुक्ला के अनुसार, शुरुआती जानकारी में मानसिक तनाव आत्महत्या का कारण बताया जा रहा है। इसकी पुष्टि जांच के बाद होगी। दूसरी घटना में सदरपुर कॉलोनी निवासी 50 वर्षीय चरण सिंह की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। परिजन उन्हें बुधवार सुबह अस्पताल लाए थे। मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने वजह जानने के लिए शव का पोस्टमॉर्टम कराया है। ब्यूरो
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