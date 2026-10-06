Noida News: 14 वर्षीय किशोरी लापता, प्राथमिकी दर्ज

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दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र की एक कॉलोनी से 14 वर्षीय किशोरी रहस्यमय परिस्थिति में घर से लापता हो गई। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि कोतवाली दादरी क्षेत्र के नगर स्थित एक कॉलोनी में 14 वर्षीय किशोरी परिवार के साथ रहती है । वह 21 सितंबर को घर से बिना बताए चली गई । जब वह वापस घर नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई । उसके बाद सगे संबंधियों के यहां भी जानकारी की गई लेकिन कोई सुराग नहीं लगा । घटना के दो सप्ताह बाद किशोरी की माता ने लापता होने की प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज कराई गई है ।