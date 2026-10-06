फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dsfggdf

Noida News: जनरल स्टोर का शटर तोड़कर नकदी और सामान चोरी

Tue, 06 Oct 2026 08:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 08:43 PM IST
विज्ञापन
dsfggdf
नोएडा। सेक्टर-24 थाना क्षेत्र के मोरना गांव स्थित एक जनरल स्टोर का शटर तोड़कर चोर नकदी और सामान चोरी कर ले गए। घटना दो अक्टूबर की तड़के हुई। सेक्टर-35 में मोरना गांव निवासी अनिल कुमार महतो की शिवांश जनरल स्टोर के नाम से दुकान है। शिकायत के मुताबिक, दो अक्टूबर की रात करीब ढाई बजे से सुबह चार बजे के बीच चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर सामान और नकदी उठा ले गए। दुकानदार को चोरी की जानकारी होने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी। थाना प्रभारी उमेश नैथानी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed