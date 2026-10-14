Noida News: भुवनेश्वर से चला ट्रक, गुप्त केबिन में छिपा था 165 किलो गांजा

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- बादलपुर में जीटी रोड पर पुलिस ने पकड़ा, 165 किलो गांजा, ट्रक और कार बरामदसंवाद न्यूज एजेंसीदादरी। बादलपुर कोतवाली क्षेत्र में जीटी रोड पर कूड़ी खेड़ा मोड़ के समीप पुलिस ने जांच के दौरान गांजा तस्करी के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 165 किलो गांजा, एक ट्रक, एक कार, चार मोबाइल फोन, 1,980 रुपये की नकदी और एक बैंक कार्ड बरामद किया गया है। बरामद गांजे की कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई जा रही है। आरोपी ट्रक में गुप्त केबिन बनाकर गांजा भुवनेश्वर से लाते थे और दिल्ली-एनसीआर में इसकी सप्लाई करते थे।बादलपुर कोतवाली प्रभारी विजय गुप्ता ने बताया कि पुलिस जीटी रोड पर कूड़ी खेड़ा मोड़ के पास जांच कर रही थी। इसी दौरान दादरी की तरफ से लाल कुआं की ओर जा रहे एक ट्रक को रोककर तलाशी ली गई। ट्रक के साथ चल रही कार को भी रोका गया। तलाशी के दौरान ट्रक में बोरों के अंदर भरा 165 किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस ने मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कोतवाली ले आई। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।गिरफ्तार आरोपियों की पहचान बिहार के दिनेश पाल, समीर कुमार और रवि कुमार के रूप में हुई है। दिनेश पाल बिहार के तैमूर जिले के फतेहपुर बेरी गांव का निवासी बताया गया है, जबकि समीर कुमार मुंगेर और रवि कुमार मुजफ्फरपुर का रहने वाला है।