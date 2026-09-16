Noida News: संदिग्ध परिस्थिति में घूम रहा युवक भेजा जेल

विज्ञापन

यमुना सिटी। जेवर क्षेत्र में शुरू हो रहे मेले को देखते हुए पुलिस टीम पूरी तरह से अलर्ट है। मंगलवार को पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की है। आरोपी के पास से अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। पुलिस ने बताया कि क्षेत्र में लगातार निगरानी की जा रही है। मंगलवार की देर रात एसआई राहुल भारती और शैलेश कुमार को संदिग्ध व्यक्ति की सूचना मिली। वह आरएंडआर साइट की ओर जाने वाले अंडर पास के नीचे खड़ा था। पुलिस को देखकर आरोपी डर गया और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। जांच में आरोपी के पास से धारदार चाकू भी बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी अपना नाम राजकुमार बताया है। ब्यूरो