फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Drinking water crisis in hostel, appeal to authority

Noida News: छात्रावास में पेयजल संकट, प्राधिकरण से गुहार

Tue, 06 Oct 2026 09:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:43 PM IST
विज्ञापन
Drinking water crisis in hostel, appeal to authority
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क स्थित डॉ. आंबेडकर छात्रावास में पेयजल की समस्या को लेकर छात्रों ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण से समाधान की मांग की है। छात्रों का कहना है कि छात्रावास में वर्तमान में करीब 361 छात्र रह रहे हैं। इनमें अधिकांश छात्र प्रवेश प्रक्रिया के तहत यहां रहकर पढ़ाई कर रहे हैं।
छात्र आकाश और अभिषेक ने बताया कि छात्रावास में पिछले कई वर्षों से पेयजल की समस्या बनी हुई है। वर्ष 2026 में प्राधिकरण की ओर से छोटे नल वाले वाटर कूलर लगाए गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद वे खराब हो गए। इसके बाद आरओ मशीन भी खराब हो गई। छात्रों का आरोप है कि समस्या के समाधान के लिए पहले भी प्रार्थना पत्र दिया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
विज्ञापन

छात्रों ने प्राधिकरण से मांग की है कि समस्या के स्थायी समाधान के लिए छात्रावास में 250 लीटर प्रति घंटे क्षमता वाली आरओ मशीन और 1000 लीटर क्षमता का वाटर कूलर लगाया जाए। उनका कहना है कि इससे छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को पर्याप्त और शुद्ध पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed