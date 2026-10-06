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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Divider at Suthyana intersection becomes a haven for stray animals.

Noida News: सुथ्याना चौराहे पर डिवाइडर बना लावारिस पशुओं का ठिकाना

Tue, 06 Oct 2026 06:30 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:30 PM IST
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Divider at Suthyana intersection becomes a haven for stray animals.
ग्रेटर नोएडा के सुथ्याना चौराहे पर डिवाइडर बना लावारिश पशुओं का ठिकाना। संवाद
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। दादरी-सूरजपुर-छलेरा रोड पर सुथ्याना चौराहे के पास डिवाइडर पर लावारिस पशुओं का जमावड़ा वाहन चालकों के लिए परेशानी बना हुआ है। यहां आए दिन गाय और सांड बैठे नजर आते हैं। व्यस्त मार्ग होने से दिनभर बड़ी संख्या में वाहन गुजरते हैं। अचानक पशुओं के सड़क पर आने से चालकों को तेज ब्रेक लगाना पड़ता है, जिससे हादसे का खतरा रहता है। बाइक सवारों को सबसे अधिक परेशानी होती है। स्थानीय निवासी अमित शुक्ला ने बताया कि शिकायतों के बावजूद पशुओं को पकड़ने के लिए टीम नहीं पहुंच रही है। रात में डिवाइडर पर बैठे पशु दिखाई नहीं देने से खतरा और बढ़ जाता है। लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है।
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