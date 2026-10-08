Noida News: जरूरतमंद बच्चों को बांटे तोहफे

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ग्रेटर नोएडा(संवाद)। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित फ्रेंड्स एन्क्लेव कॉलोनी में साथी हाथ बढ़ाना हेल्पिंग ग्रुप के सहयोग से जरूरतमंद बच्चों को तोहफे और पाठ्य सामग्री वितरित की गई। स्थानीय निवासी सोनल ने अपनी बेटी जनता के जन्मदिन के उपलक्ष्य में परिवार के साथ यह पहल की। चारमूर्ति के आगे आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री के साथ उपहार दिए गए।