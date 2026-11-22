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ग्रेटर नोएडा। जिला प्रशासन ने रविवार शाम शारदा विश्वविद्यालय में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। जहां आपदा एवं आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों को परखा गया। अपर जिलाधिकारी न्यायिक प्रियंका की अध्यक्षता में हवाई हमले, रेड अलर्ट और ब्लैकआउट का सजीव परिदृश्य तैयार किया गया। दो मिनट तक बिल्डिंग में ब्लैक आउट रहा। उसके बाद सभी एजेंसियों ने बचाव कार्य शुरू किया। ब्यूरो