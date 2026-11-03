फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dgsfd

Noida News: हादसे के सात दिन बाद दर्ज हुई थाने में प्राथमिकी

Tue, 03 Nov 2026 06:35 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Tue, 03 Nov 2026 06:35 PM IST
विज्ञापन
dgsfd
दनकौर (संवाद)। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर ट्रक की टक्कर से कार मैकेनिक रईस की मौत के मामले में पुलिस ने सात दिन बाद प्राथमिकी दर्ज की है। 28 अक्तूबर को हुए हादसे में घायल रईस ने ग्रेटर नोएडा के जिम्स अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। मृतक के भाई हम्मस की शिकायत पर मंगलवार को ट्रक चालक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। हम्मस ने पुलिस को बताया कि वह और रईस 28 अक्तूबर की सुबह एक खराब वाहन की मरम्मत के लिए एक्सप्रेसवे पर गए थे। मरम्मत के बाद लौटते समय एक ट्रक ने उनकी कार में पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में रईस गंभीर रूप से घायल हो गया था। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed