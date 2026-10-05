Noida News: यूनिवर्सिटी चौराहे पर ऑटो में टक्कर, छह घायल, प्राथमिकी दर्ज

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ग्रेटर नोएडा। गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी (जीबीयू) चौराहे के पास एक कार की टक्कर से ऑटो सवार छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। तहरीर के अनुसार अजय ऑटो चलाते हैं। 20 सितंबर को उनके एक रिश्तेदार की यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उन्हें देखने के लिए वह अपने रिश्तेदारों के साथ ऑटो से कासना स्थित जिम्स अस्पताल जा रहे थे। 21 सितंबर की सुबह जब वह गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी चौराहे को पार कर रहे थे। तभी परी चौक की ओर से आ रही एक कार ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में अजय के छह रिश्तेदार सुनील, संदीप, महेश, सोनू, अजय और अंकित बुरी तरह घायल हो गए। कोतवाली प्रभारी अरविंद वर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो