अलीगढ़ के ध्यानार्थ::::: निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से एक श्रमिक की मौत, एक घायल

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-मलबे में दबे दो मजदूरों को रेस्क्यू कर निकाला गया बाहर, घायल की हालत गंभीरसंवाद न्यूज एजेंसीदादरी। कोतवाली दादरी क्षेत्र में जीटी रोड स्थित ब्रह्मपुरी मोहल्ले में रविवार दोपहर निर्माणाधीन मकान की छत का लेंटर अचानक गिर गया। हादसे के दौरान नीचे काम कर रहे दो श्रमिक मलबे में दब गए। सूचना मिलने पर पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और क्रेन व हाइड्रा मशीन की मदद से मलबा हटाकर दोनों श्रमिकों को बाहर निकाला।गंभीर रूप से घायल श्रमिक इरफान की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दूसरे श्रमिक हैदर की हालत स्थिर है। पुलिस ने घायल मजदूर की शिकायत के आधार पर ठेकेदार सतीश निवासी दादरी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र 32 वर्ष थी। पुलिस के मुताबिक इरफान उर्फ टीटू और हैदर आपस में भाई हैं। मूलरूप से अलीगढ़ के रहने वाले हैं। दोनों वर्तमान में दादरी के नई आबादी मोहल्ले में किराये के मकान में रह रहे थे।