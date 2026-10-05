Noida News: बाजारों में मोबाइल झपटने वाले दो बदमाश गिरफ्तार

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- कोतवाली फेज टू पुलिस ने की कार्रवाई, आरोपियों के साथियों की तलाश जारीमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। भीड़भाड़ वाले बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर मोबाइल चोरी व छीनने वाले दो आरोपियों को कोतवाली फेज टू पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग कंपनियों के 21 चोरी/छीने हुए मोबाइल फोन, दो अवैध चाकू और चोरी की बाइक बरामद हुई है। पुलिस इनके साथियों की तलाश कर रही है।एडीसीपी स्वतंत्र सिंह ने बताया कि कोतवाली फेज-2 पुलिस ने रविवार को चेकिंग के दौरान ककराला पुस्ता तिराहे से दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सचिन (19) निवासी मूलरूप से मुरादाबाद, हाल पता सोरखा और विपिन (28) निवासी मोरना के रूप में हुई है। तलाशी में सचिन से 14 मोबाइल और एक चाकू, जबकि विपिन से सात मोबाइल और एक चाकू मिला। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों से मोबाइल चोरी करते थे। बरामद बाइक की चोरी आरोपियों ने सेक्टर-10 से की थी। विपिन पर पहले से 17 मुकदमे दर्ज हैं। सचिन पर भी चार मुकदमे दर्ज हैं।