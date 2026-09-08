Noida News: पंद्रह वर्षीय किशोरी लापता, प्राथमिकी दर्ज

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नोएडा (संवाद)। सेक्टर-24 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर-35 स्थित मोरना गांव से एक 15 वर्षीय किशोरी लापता हो गई। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में पीड़ित पिता ने बताया कि उनकी 15 वर्षीय बेटी रविवार शाम बिना कुछ बताए कहीं चली गई। कोई सुराग न मिलने पर उन्होंने सेक्टर-24 थाने में प्राथमिकी की है। थाना प्रभारी सुबोध कुमार ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर किशोरी की तलाश की जा रही है।