Noida News: बदमाशों ने आईटी इंजीनियर से चेन लूटी, महिला से लूटने का प्रयास

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-सेक्टर बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र के दो अलग-अलग सेक्टर की वारदातमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। बीटा-2 कोतवाली क्षेत्र के दो अलग अलग सेक्टरों में बदमाशों ने दो वारदात को अंजाम दिया। एक जगह बदमाशों ने आईटी इंजीनियर से चेन लूट ली। आरोप है कि शिकायत के बाद भी पुलिस ने अब तक केस दर्ज नहीं किया है। वहीं दूसरी घटना में महिला से चेन लूट का प्रयास किया। एक बदमाश ने चेन लूटी तो महिला ने हाथ पकड़ लिया। उसके बाद भीड़ एकत्र होने पर बदमाश फरार हो गया।सेक्टर बीटा-1 में रहने वाले आशीष कुमार एक आईटी कंपनी में इंजीनियर है। उनका आरोप है कि 11 सितंबर की देर शाम को खाना खाने के बाद वो घर के बाहर टहल रहे थे। उस दौरान फोन पर एक ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी। आरोप है कि तभी बाइक सवार दो बदमाश वहां पहुंचे और गले से चेन लूट कर फरार हो गए। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन शिकायत पर अब तक केस दर्ज नहीं किया है। वहीं कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार का कहना है कि लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।