Noida News: 448 अधिवक्ताओं को मिले चैम्बर, ड्रा शांतिपूर्ण संपन्न
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 07:04 PM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 07:04 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर स्थित जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन के सभागार में शनिवार को चैम्बर रिनोवेशन का ड्रा निकाला गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बार अध्यक्ष मनोज भाटी बोड़ाकी ने की। जबकि संचालन सचिव शोभाराम चन्दीला ने किया। ड्रा के जरिये अब तक 448 अधिवक्ताओं को चैंबर चिह्नित किए गए। प्रक्रिया पूरी तरह शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। ड्रा के दौरान वर्तमान कार्यकारिणी और चैंबर निर्माण कमेटी के सदस्य मौजूद रहे। इनमें देवीशरण शर्मा, मुकेश कर्दम, दुष्यन्त तोमर, दलवीर, ममता चौधरी, भूपेन्द्र मंगल, भोपाल सिंह नागर और श्याम सिंह चौधरी शामिल थे। मनोज भाटी ने बताया कि कार्यकारिणी ने सभी 448 अधिवक्ताओं को चैम्बर का भौतिक कब्जा भी उपलब्ध करा दिया है। ब्यूरो
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