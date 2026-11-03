फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   dfsg

Noida News: अधिवक्ता को बदनाम करने पर प्राथमिकी दर्ज

Tue, 03 Nov 2026 07:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Tue, 03 Nov 2026 07:43 PM IST
विज्ञापन
dfsg
दनकौर (संवाद)। एक अधिवक्ता और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर बदनाम करने और धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की है। अधिवक्ता रोहित नागर ने पुलिस को तहरीर दी। उन्होंने बताया कि फूलपुर निवासी शेरू ने इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाई। इस आईडी से आरोपी ने रोहित नागर और उनके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इंस्टाग्राम स्टेटस पर वकील को 'फ्रॉड' बताया गया और लड़कियों को फंसाने का झूठा आरोप लगाया। इन पोस्ट से आहत होकर रोहित नागर पिछले 10 दिनों से न्यायालय नहीं जा पा रहे थे। कोतवाली प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि आरोपी शेरू के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed