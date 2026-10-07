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Noida News: डिग्री लेकर बेरोजगार नहीं, हुनर लेकर निकले युवा

Wed, 07 Oct 2026 05:56 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 05:56 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। आज के दौर में केवल डिग्री हासिल कर लेना नौकरी की गारंटी नहीं है। कंपनियों की जरूरतें तेजी से बदल रही हैं और रोजगार बाजार में वही युवा आगे बढ़ रहे हैं, जिनके पास डिग्री के साथ जरूरी कौशल और व्यावहारिक समझ है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए शारदा यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश सरकार की पहल यूपी राइज का आयोजन किया गया। छात्रों ने लाइव पिच सेशन, इंडस्ट्री केस चैलेंज और कॉर्पोरेट रिक्रूटर व मेंटर्स के साथ बातचीत में हिस्सा लिया। पारितोष आनंद ने कहा कि यूपी राइज केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि ऐसा मंच रहा, जिसने शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी कम करने का प्रयास किया। शारदा यूनिवर्सिटी लॉन्चपैड के निदेशक डॉ. अमित सहगल ने कहा कि छात्रों की भागीदारी ने नए अवसरों को अपनाने की उनकी तैयारी को सामने रखा। उत्तर प्रदेश के 30 संस्थानों में चल रहे राज्यव्यापी अभियान का हिस्सा है। अभियान की पहुंच 70 करोड़ से अधिक लोगों तक होने की जानकारी दी गई।
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