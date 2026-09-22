Noida News: ऑडी और टोयोटा में टक्कर के बाद पलटी कार
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:26 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:26 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। बिसरख कोतवाली क्षेत्र में 130 मीटर रोड पर चार मूर्ति चौक के पास सोमवार को ऑडी और टोयोटा कार की टक्कर हो गई। हादसे में ऑडी कार पलट गई। दुर्घटना के बाद मौके पर जुटे लोगों ने ऑडी को उठाकर सीधा किया। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस के मुताबिक सोमवार को थाना बिसरख क्षेत्र के चारमूर्ति चौराहे से करीब 100 मीटर की दूरी पर ऑडी कार और टोयोटा कार आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गईं। टक्कर के बाद ऑडी कार पलट गई थी। वहीं मीडिया सेल का कहना है कि सड़क दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं आई है। ब्यूरो
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