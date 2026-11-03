Noida News: ट्रेडिंग में मुनाफे का झांसा देकर दो लोगों से 14.80 लाख रुपये ठगे

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- एक शख्स ने गंवाए 8.35 लाख, महिला के खाते से उड़ाए 6.45 लाख रुपयेसाइबर क्राइम थाने में दोनों प्राथमिकी दर्जमाई सिटी रिपोर्टरनोएडा। ऑनलाइन ट्रेडिंग और निवेश के जरिए कम समय में मोटा मुनाफा कमाने का लालच दो लोगों को भारी पड़ गया। साइबर ठगों ने अलग-अलग तरीके अपनाकर एक व्यक्ति और एक महिला से कुल 14.80 लाख रुपये से अधिक की रकम हड़प ली। पीड़ितों की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। पुलिस ठगी में इस्तेमाल बैंक खातों की जांच कर रही है।पहला मामला ग्रेटर नोएडा वेस्ट का है। यहां रहने वाले एक शख्स को तीन सितंबर से 12 अक्तूबर 2026 के बीच अज्ञात लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के जरिए अच्छी कमाई का भरोसा दिलाया। आरोपियों के झांसे में आकर उन्होंने अलग-अलग बैंक खातों में कई बार रकम भेजी। जितेश ने कुल 8.35 लाख रुपये ट्रांसफर किए, लेकिन न तो उन्हें कोई मुनाफा मिला और न ही मूल रकम वापस हुई। ठगी का पता चलने पर उन्होंने साइबर अपराध पोर्टल पर शिकायत की।दूसरा मामला बिसरख का है। यहां रहने वाली महिला के साथ अज्ञात साइबर ठगों ने पहचान छिपाकर धोखाधड़ी की। आरोपियों ने कथित तौर पर फर्जी दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल कर उन्हें अपने जाल में फंसाया और 6 लाख 45 हजार 774 रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर करा लिए। दोनों मामलों में ठगी की कुल रकम 14 लाख 80 हजार 774 रुपये है। पुलिस को ठगी की रकम किराये के बैंक खातों में भेजे जाने के इनपुट मिले हैं। अब इन खातों के जरिए आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। एसीपी साइबर विवेक रंजन राय ने बताया कि दोनों मामलों की जांच की जा रही है और बैंक खाते के डिटेल लिए जा रहे हैं।