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Noida News: साइबर ठगी से बचाव का पाठ पढ़ाएगी पुलिस

Tue, 06 Oct 2026 06:50 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:50 PM IST
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नोएडा। ऑनलाइन ठगी के लगातार बदल रहे तरीकों के बीच नोएडा पुलिस ने लोगों को जागरूक करने के लिए पूरे अक्तूबर विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है। साइबर सुरक्षा जागरूकता माह के तहत पुलिस की टीमें स्कूल-कॉलेज, आवासीय सोसाइटियों, कंपनियों, बाजारों और मलिन बस्तियों में पहुंचकर लोगों को डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के तरीके बताएंगी। डीसीपी साइबर प्रीति यादव ने बताया कि साइबर अपराधी लोगों को झांसा देने के लिए नए-नए तरीके अपना रहे हैं। अभियान में डिजिटल अरेस्ट, फर्जी निवेश, ऑनलाइन नौकरी, केवाईसी अपडेट और बैंक खाता बंद होने का डर दिखाकर होने वाली ठगी के बारे में जानकारी दी जाएगी। कंपनियों में कर्मचारियों को फर्जी ईमेल और कारोबारी लेनदेन से जुड़ी धोखाधड़ी के प्रति सतर्क किया जाएगा।
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