Noida News: 19 वर्षीय युवती लापता, प्राथमिकी दर्ज

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दादरी (संवाद )। जारचा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव से 19 वर्षीय युवती रात्रि के समय रहस्यमय परिस्थिति में लापता हो गई। प्रभारी निरीक्षक कैलाश नाथ ने बताया कि जारचा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 19 वर्षीय युवती परिवार के साथ रहती है। वह 6 अक्टूबर की रात्रि में बिना बताए घर से लापता हो गई। जब वह सुबह तक नहीं मिली तो आसपास तलाश किया। युवती के पिता ने बेटी के लापता होने की प्राथमिकी जारचा कोतवाली में दर्ज कराई है।