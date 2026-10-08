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Noida News: बस चालक की लापरवाही से सड़क हादसा, वेंटिलेटर पर युवक

Thu, 08 Oct 2026 07:41 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 07:41 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में सेक्टर-147 नोएडा के पास अगस्त में हुए सड़क हादसे में घायल युवक की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। वह दिल्ली के अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने बुधवार को अज्ञात बस चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। मध्य प्रदेश के मुरैना निवासी रामचित्र गोले ने तहरीर में बताया कि उनका बेटा सूरज गोले 9 अगस्त की शाम कार से नोएडा से परी चौक की ओर जा रहा था। सेक्टर-147 के पास उसकी कार बस के पिछले हिस्से में जा घुसी। हादसे में सूरज कार में बुरी तरह फंस गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। पिता ने बताया कि बेटे के इलाज और अस्पतालों के चक्कर में व्यस्त रहने के कारण वह समय पर शिकायत नहीं कर सके थे। कोतवाली प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो

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