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Noida News: ट्रेन में चेन पुलिंग करने के मामले हुई कार्रवाई

Tue, 06 Oct 2026 09:03 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:03 PM IST
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dfgsfd
दादरी (संवाद)। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग के मारीपत रेलवे स्टेशन के समीप यार्ड में गोमती एक्सप्रेस ट्रेन में चेन पुलिंग की गई । आरपीएफ से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर गोमती एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली की तरफ जा रही थी। जब ट्रेन मारीपत रेलवे स्टेशन के समीप पहुंची तो औरैया जनपद के मुडैना गांव निवासी रामगोपाल ने चेन पुलिंग कर दी गई । चेन पुलिंग करने पर एक्सप्रेस ट्रेन रुक गई । ट्रेन के रुकने पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया गया। पुलिस आरोपी को पकड़ कर आरपीएफ कोतवाली में लाई। आरोपी द्वारा अपनी प्राइवेट नौकरी का हवाला देकर नियमानुसार निजी मुचलके पर रिहा किया गया ।
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