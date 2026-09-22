Noida News: अट्टा मार्केट की भीड़ में 13 वर्षीय किशोरी लापता
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:56 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 06:56 PM IST
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नोएडा। सेक्टर-20 थाना क्षेत्र के अट्टा मार्केट में खरीदारी करने आई 13 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। किशोरी अपनी चाची के साथ बाजार आई थी। भीड़ के बीच अचानक दोनों का हाथ छूट गया, जिसके बाद किशोरी का पता नहीं चला। पुलिस को दी शिकायत के मुताबिक, कानपुर के लाल बंगला निवासी शिया वर्तमान में सेक्टर-39 के सदरपुर में रहती हैं। 15 सितंबर की शाम वह अपनी 13 वर्षीय भतीजी विधि के साथ अट्टा मार्केट में खरीदारी करने पहुंची थीं। बाजार में भीड़ के दौरान अचानक उनका हाथ किशोरी से छूट गया। इसके बाद किशोरी नहीं मिली। एसीपी प्रवीण सिंह ने बताया कि पुलिस अट्टा मार्केट और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है।
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