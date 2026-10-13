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Noida News: दो बैंक खातों से 2.89 लाख रुपये निकाले

Tue, 13 Oct 2026 07:54 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 07:54 PM IST
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नोएडा। साइबर अपराधियों ने सेक्टर-46 निवासी एक व्यक्ति के आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों से कुल 2.89 लाख रुपये निकाल लिए। खाते से रकम गायब होने की जानकारी मिलने पर पीड़ित ने साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद सेक्टर-39 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
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देशराज सिंह ने पुलिस को बताया कि अज्ञात लोगों ने उनके दोनों बैंक खातों में सेंध लगाकर रकम निकाल ली। जब उन्हें खाते से रुपये निकलने का पता चला तो उन्होंने लेनदेन की जानकारी जुटाई और शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित ने पुलिस से ठगी की रकम वापस दिलाने और इसमें शामिल आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। एसीपी प्रवीण कुमार सिंह का कहना है कि मामले की जांच जारी है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
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