Noida News: पहले आपत्ति, फिर पड़ताल... दो कसौटियों पर तय होंगे बोर्ड परीक्षा केंद्र

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- 22 अक्टूबर को जारी होगी प्रारंभिक सूची, आपत्तियों के बाद प्रशासनिक टीम करेगी भौतिक सत्यापनमाई सिटी रिपोर्टरग्रेटर नोएडा। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र बनने की तैयारी कर रहे कॉलेज को अब दो स्तर की जांच से गुजरना होगा। परीक्षा केंद्रों की प्रारंभिक सूची जारी होने के बाद उस पर मिलने वाली आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक टीम कॉलेजों का दोबारा भौतिक सत्यापन करेगी। निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले विद्यालयों को ही अंतिम परीक्षा केंद्र की सूची में जगह मिलेगी।जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि जिले में करीब 174 राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन कॉलेजों ने परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। तहसील स्तर पर गठित प्रशासनिक टीम पहले ही कई कॉलेजों का सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट भेज चुकी है। अब प्रारंभिक सूची और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद कॉलेजों की व्यवस्थाओं को दोबारा परखा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा केंद्र सूची 22 अक्टूबर को पोर्टल पर अपलोड किए जाने का प्रस्ताव है।