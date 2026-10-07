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Noida News: पहले आपत्ति, फिर पड़ताल... दो कसौटियों पर तय होंगे बोर्ड परीक्षा केंद्र

Wed, 07 Oct 2026 07:38 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 07:38 PM IST
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dfgfsd
- केंद्र बनने से पहले कॉलेजों की होगी दोहरी परीक्षा
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- 22 अक्टूबर को जारी होगी प्रारंभिक सूची, आपत्तियों के बाद प्रशासनिक टीम करेगी भौतिक सत्यापन

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए केंद्र बनने की तैयारी कर रहे कॉलेज को अब दो स्तर की जांच से गुजरना होगा। परीक्षा केंद्रों की प्रारंभिक सूची जारी होने के बाद उस पर मिलने वाली आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद प्रशासनिक टीम कॉलेजों का दोबारा भौतिक सत्यापन करेगी। निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले विद्यालयों को ही अंतिम परीक्षा केंद्र की सूची में जगह मिलेगी।

जिला विद्यालय निरीक्षक चंद्रशेखर ने बताया कि जिले में करीब 174 राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्तविहीन कॉलेजों ने परीक्षा केंद्र बनाए जाने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। तहसील स्तर पर गठित प्रशासनिक टीम पहले ही कई कॉलेजों का सत्यापन कर अपनी रिपोर्ट भेज चुकी है। अब प्रारंभिक सूची और आपत्तियों की प्रक्रिया के बाद कॉलेजों की व्यवस्थाओं को दोबारा परखा जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा केंद्र सूची 22 अक्टूबर को पोर्टल पर अपलोड किए जाने का प्रस्ताव है।
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कई मानकों पर होगी जांच : उन्होंने बताया कि सत्यापन के दौरान कॉलेजों में परीक्षा कक्ष, पर्याप्त फर्नीचर, सीसीटीवी कैमरे, बिजली व्यवस्था, पेयजल, शौचालय समेत बोर्ड द्वारा निर्धारित अन्य सुविधाओं की जांच की जाएगी। किसी कॉलेज में मानक के अनुरूप व्यवस्था नहीं मिलने पर उसे परीक्षा केंद्र की दौड़ से बाहर किया जा सकता है। पहले अंतिम परीक्षा केंद्र सूची 29 अक्टूबर को जारी की जानी थी, लेकिन कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब 27 नवंबर को अंतिम सूची जारी किए जाने का प्रस्ताव है।
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