Noida News: तेरह वर्षीय किशोरी लापता प्राथमिकी दर्ज

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दादरी (संवाद)। कोतवाली दादरी क्षेत्र के जारचा रोड स्थित एक कॉलोनी से 13 वर्षीय किशोरी घर से बाहर लापता हो गई। प्रभारी निरीक्षक नीरज कुमार मिश्रा ने बताया कि अन्य जनपद से एक परिवार कोतवाली दादरी क्षेत्र के नगर स्थित जारचा रोड की एक कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं। 20 अगस्त को 13 वर्षीय किशोरी घर से बिना बताए बाहर चली गई। वह जब देर रात तक वापस नहीं लौटी तो परिजनों को चिंता हुई। किशोरी के पिता ने एक सप्ताह बाद कोतवाली में एक युवक के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है।