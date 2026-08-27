Noida News: मंडलीय स्तर हॉकी ट्रायल के लिए सात खिलाड़ी चयनित
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:53 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:53 PM IST
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फोटो
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अयोध्या में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के लिए गौतमबुद्ध नगर में बृहस्पतिवार को जिला स्तरीय हॉकी के ट्रायल हुए। ट्रायल में जिले से सात खिलाड़ियों को मंडलीय ट्रायल के लिए चयनित किया गया।
प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि ग्रेनो के सेक्टर डेल्टा-2 स्थित एस्टर पब्लिक स्कूल में जिला खेल विभाग की ओर से सीनियर वर्ग में जिला स्तरीय हॉकी के ट्रायल आयोजित हुए। जिसमें धनंजय, शिवम, चंदन, धर्मेंद्र, सचिन भाटी, जीतेश, सुरेश का चयन 31 अगस्त को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाले मंडलीय ट्रायल के लिए हुआ हैं।। मंडलीय ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में अयोध्या में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के लिए गौतमबुद्ध नगर में बृहस्पतिवार को जिला स्तरीय हॉकी के ट्रायल हुए। ट्रायल में जिले से सात खिलाड़ियों को मंडलीय ट्रायल के लिए चयनित किया गया।
प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि ग्रेनो के सेक्टर डेल्टा-2 स्थित एस्टर पब्लिक स्कूल में जिला खेल विभाग की ओर से सीनियर वर्ग में जिला स्तरीय हॉकी के ट्रायल आयोजित हुए। जिसमें धनंजय, शिवम, चंदन, धर्मेंद्र, सचिन भाटी, जीतेश, सुरेश का चयन 31 अगस्त को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में होने वाले मंडलीय ट्रायल के लिए हुआ हैं।। मंडलीय ट्रायल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा।
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