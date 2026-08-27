Noida News: भव्य कलश यात्रा निकलेगी
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:36 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:36 PM IST
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फिरोजपुर झिरका। श्री शनि धाम मंदिर, बाबा खेतानाथ आश्रम, आल्हा घाटी, तिजारा रोड पर श्रावण मास से चल रही सवा लाख शिवलिंग पूजा का समापन 29 अगस्त, शनिवार को भव्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ होगा। समापन अवसर पर हवन-यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, संतों का विशाल भंडारा तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत झीर मंदिर, फिरोजपुर झिरका से श्री शनि धाम मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। दूर-दराज से संत-महात्माओं के पहुंचने को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। संवाद
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फिरोजपुर झिरका। श्री शनि धाम मंदिर, बाबा खेतानाथ आश्रम, आल्हा घाटी, तिजारा रोड पर श्रावण मास से चल रही सवा लाख शिवलिंग पूजा का समापन 29 अगस्त, शनिवार को भव्य धार्मिक कार्यक्रम के साथ होगा। समापन अवसर पर हवन-यज्ञ, धार्मिक अनुष्ठान, संतों का विशाल भंडारा तथा अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके तहत झीर मंदिर, फिरोजपुर झिरका से श्री शनि धाम मंदिर तक भव्य कलश यात्रा निकाली जाएगी। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है। दूर-दराज से संत-महात्माओं के पहुंचने को लेकर श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह है। संवाद