Noida News: ऐंचवाड़ी-खेड़ाबास मार्ग की मरम्मत जल्द
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:41 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 06:41 PM IST
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पिनगवां। ऐंचवाड़ी-खेड़ाबास मार्ग की जर्जर हालत से परेशान ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। करीब 22 लाख रुपये की लागत से होने वाले सड़क के विशेष मरम्मत कार्य से पहले सड़क के दोनों तरफ खड़ी कीकरों और झाड़ियों की कटाई का काम तेजी से चल रहा है। सड़क की कुल लंबाई 1220 मीटर है, जिसमें 220 मीटर हिस्से में टाइलें लगाई जाएंगी। सफाई का काम पूरा होते ही सड़क निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। सड़क की मरम्मत होने से ऐंचवाड़ी, खेड़ाबास सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।
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पिनगवां। ऐंचवाड़ी-खेड़ाबास मार्ग की जर्जर हालत से परेशान ग्रामीणों के लिए राहत की खबर है। करीब 22 लाख रुपये की लागत से होने वाले सड़क के विशेष मरम्मत कार्य से पहले सड़क के दोनों तरफ खड़ी कीकरों और झाड़ियों की कटाई का काम तेजी से चल रहा है। सड़क की कुल लंबाई 1220 मीटर है, जिसमें 220 मीटर हिस्से में टाइलें लगाई जाएंगी। सफाई का काम पूरा होते ही सड़क निर्माण शुरू कर दिया जाएगा। सड़क की मरम्मत होने से ऐंचवाड़ी, खेड़ाबास सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी।