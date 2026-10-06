फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Devotees celebrated Krishna's birth anniversary

Noida News: श्रद्धालुओं ने मनाया कृष्ण जन्मोत्सव

Tue, 06 Oct 2026 09:40 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 09:40 PM IST
विज्ञापन
Devotees celebrated Krishna's birth anniversary
यमुना सिटी(संवाद)।
विज्ञापन

जेवर के जाहरवीर मंदिर में चल रही श्रीमद्भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। कथा व्यास अर्जुन ने भगवान श्रीकृष्ण की जन्म लीला का वर्णन किया। कृष्ण जन्म की जानकारी मिलते ही श्रद्धालुओं ने नृत्य और भजन-कीर्तन कर उत्सव मनाया। पिछले दिनों की अपेक्षा कथा में श्रद्धालुओं की संख्या भी अधिक रही। कृष्ण जन्म के अवसर पर वासुदेव और भगवान कृष्ण की मनमोहक झांकी निकाली गई, जो श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। वासुदेव कृष्ण को टोकरी में रखकर पूरे पंडाल में घूमे। इस दौरान महिलाएं भगवान कृष्ण की नजर उतारती हुई नजर आईं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed