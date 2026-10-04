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Noida News: अल्फा-2 में देवेश मावी बने अध्यक्ष

Sun, 04 Oct 2026 07:55 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 07:55 PM IST
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Devesh Mavi becomes President of Alpha-2.
ग्रेटर नोएडा के सेक्टर अल्फा दो में हुए आरडब्ल्यूए के चुनाव में जीतने के बाद खुशी मनाते विजेता 
फोटो-
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ग्रेटर नोएडा। सेक्टर अल्फा-2 में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन(आरडब्ल्यूए) के अध्यक्ष देवेश मावी चुने गए। देवेश मावी ने अध्यक्ष चुने जाने के बाद कहा कि सेक्टर की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल कराएंगे। उन्होंने कहा कि सेक्टर की जाम की समस्या लोगों की ओर से कई बार उठाई गई है। उसका समाधान कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि भले ही कितने भी पैनल चुनाव में लड़े हो। अब सब मिलकर सेक्टर के विकास के लिए काम करेंगे। ब्यूरो
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