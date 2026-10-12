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Noida News: वोट चोरी के आरोपों के जांच की मांग

Mon, 12 Oct 2026 10:22 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 10:22 PM IST
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Demand for an investigation into allegations of vote theft.
दिल्ही में प्रदर्शन करते नोएडा के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता
नोएडा (संवाद)। वोट चोरी के खिलाफ सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस की ओर से आयोजित प्रदर्शन में नोएडा महानगर कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। महानगर अध्यक्ष मुकेश यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र, संविधान और मताधिकार की रक्षा के लिए आवाज उठाई। प्रदेश सचिव पुरुषोत्तम नागर ने कहा कि प्रत्येक नागरिक के मताधिकार की रक्षा जरूरी है। प्रदेश समन्वयक सतेंद्र शर्मा ने वोट चोरी के आरोपों के जांच कराने की मांग की। प्रदर्शन में फिरे सिंह नागर, लियाकत चौधरी, पवन शर्मा, ललित अवाना, विक्रम चौधरी आदि मौजूद रहे।
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