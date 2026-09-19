Noida News: गोदाम का ताला तोड़कर तांबा और मोटर चोरी
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:54 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 05:54 PM IST
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ग्रेटर नोएडा। ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र के गांव जलपुरा स्थित गोदाम का ताला तोड़कर अज्ञात चोर कापर (तांबा), मोटर और कॉपर की जाली चोरी कर ले गए। पीड़ित व्यापारी सलमान खान मलिक की शिकायत पर पुलिस ने शुक्रवार को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित ने बताया कि 30 अगस्त की रात अज्ञात चोरों ने गोदाम का ताला तोड़कर सामान चोरी किया। घटना की जानकारी मिलने पर आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन चोरों का सुराग नहीं मिला। प्रभारी निरीक्षक मुनेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो
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