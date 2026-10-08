Noida News: ठेका श्रमिकों को लाइसेंस नवीनीकरण और संशोधन में मिली राहत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

टाइपिंग और डेटा एंट्री की गलतियां सुधारने के लिए छह चरणों की प्रक्रियाठेका श्रमिकों को अब लाइसेंस नवीनीकरण और नाम में संशोधन को लेकर सरकार की ओर से बड़ी राहत दी है। अब से लाइसेंस के आवेदन में टाइपिंग या डेटा एंट्री की गलती होने पर उसके सुधार के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के श्रम विभाग ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ठेका श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 के तहत लाइसेंस नवीनीकरण और संशोधन के आवेदनों में वास्तविक गलतियां सुधारने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू की है। इसके तहत आवेदन में दर्ज त्रुटियों को सुधारने की प्रक्रिया 14 कार्य दिवसों में पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है। इससे ठेकेदारों और संबंधित प्रतिष्ठानों को लाइसेंस संबंधी कामकाज में होने वाली अनावश्यक देरी से राहत मिल सकती है।