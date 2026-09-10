Noida News: एमिटी विवि में फाइन आर्ट्स पर सम्मेलन

विज्ञापन

नोएडा। एमिटी विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स में रचनात्मकता, नवाचार और तकनीकी पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। समकालीन कलाकार जॉयत्तम दत्ता रॉय ने कहा कि आप जितना अधिक कार्य करेंगे उतना ही अंदर के कलाकार को बेहतर बनाएंगे और आपका विकास होगा। एमिटी स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स व एमिटी स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन दिव्या चौहान ने कहा कि भारत में फाइन आर्ट्स के क्षेत्र में एआई व अन्य तकनीकी की सहायता से व्यापक परिवर्तन आया है। ब्यूरो