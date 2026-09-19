Noida News: ला सोलारा में चला स्वच्छता अभियान
नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 08:09 PM IST
Updated Sat, 19 Sep 2026 08:09 PM IST
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फोटो-
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ला सोलारा सोसाइटी में शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। नवनिर्वाचित एओए सदस्यों, वरिष्ठ नागरिकों और निवासियों ने इसमें हिस्सा लिया। लोगों ने सार्वजनिक स्थानों की सफाई की और आसपास गंदगी नहीं फैलाने का संकल्प लिया। निवासियों ने कहा कि सोसाइटी को स्वच्छ रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अभियान में मुनेंद्र सिंह राजावत, कौस्तव मलिक, अभिषेक गौतम समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट स्थित ला सोलारा सोसाइटी में शनिवार को स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया गया। नवनिर्वाचित एओए सदस्यों, वरिष्ठ नागरिकों और निवासियों ने इसमें हिस्सा लिया। लोगों ने सार्वजनिक स्थानों की सफाई की और आसपास गंदगी नहीं फैलाने का संकल्प लिया। निवासियों ने कहा कि सोसाइटी को स्वच्छ रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। अभियान में मुनेंद्र सिंह राजावत, कौस्तव मलिक, अभिषेक गौतम समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो