Noida News: प्रतियोगिता में 75 छात्रों ने लिया प्रतिभाग
नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:20 PM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:20 PM IST
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नोएडा। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मेरे सपनों का भारत सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में महाविद्यालय के 75 छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कशिश दुबे, सौरव व देव शर्मा, द्वितीय स्थान शिवानी व मानसी प्रजापति और तृतीय स्थान स्वाती यादव ने प्राप्त किया। जबकि श्रुति व मुस्कान को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। प्राचार्य प्रो डॉ अनीता मिश्रा ने विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन के साथ व्यक्तित्व विकास व राष्ट्र के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
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