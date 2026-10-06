Noida News: नियम तोड़ने पर 3503 वाहनों के चालान

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नोएडा। यातायात नियमों के उल्लंघन पर यातायात पुलिस ने मंगलवार को मैनुअल और आईएसटीएमएस कैमरों के जरिए कुल 3503 ई-चालान किए गए। इसके अलावा 10 वाहनों को सीज किया गया। वहीं, बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 1167 चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। विशेष अभियान के तहत सबसे अधिक कार्रवाई ओवरस्पीड के 368 मामलों में हुई। वहीं नो पार्किंग में 365, बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 318, विपरीत दिशा में वाहन चलाने पर 299 और फॉल्टी नंबर प्लेट के 225 चालान किए गए। ब्यूरो