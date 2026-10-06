फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Case challenging the Panchsheel Highnish AoA election dismissed.

Noida News: पंचशील हाईनिश एओए चुनाव को चुनौती देने वाला मामला खारिज

Tue, 06 Oct 2026 06:33 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 06:33 PM IST
विज्ञापन
Case challenging the Panchsheel Highnish AoA election dismissed.
-एक-चौथाई सदस्यों के समर्थन का पुख्ता सबूत नहीं मिला, 22 मार्च 2025 का चुनाव वैध माना गया
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की पंचशील हाईनिश सोसाइटी में 22 मार्च 2025 को हुए एओए चुनाव को चुनौती देने वाला मामला खारिज कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी दादरी अभिनेन्द्र सिंह ने 30 सितंबर 2026 को आदेश जारी कर कहा कि चुनाव के खिलाफ शिकायत करने वाले कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के समर्थन का पुख्ता प्रमाण रिकॉर्ड में नहीं मिला। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट के 13 मई 2026 के आदेश के बाद दोबारा जांच के लिए आया था। हाईकोर्ट ने शिकायत में सोसाइटी के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों की सहमति की जांच करने को कहा था।
सोसाइटी में वर्ष 2025 के चुनाव के लिए 1,211 मतदाता पात्र थे। इसके अनुसार एक-चौथाई संख्या करीब 303 बनती है। डिप्टी रजिस्ट्रार, गाजियाबाद की रिपोर्ट में करीब 355 लोगों के हस्ताक्षर वाले पत्र का उल्लेख था। इसके अलावा 174 और 85 लोगों के हस्ताक्षर वाली सूचियां भी सामने आई थीं। जांच में पाया गया कि 355 हस्ताक्षर वाला पत्र निष्पक्ष और समय पर चुनाव कराने से संबंधित था। रिकॉर्ड से यह साबित नहीं हुआ कि वह 22 मार्च 2025 के चुनाव को रद्द करने या चुनौती देने की शिकायत थी।
विज्ञापन

अन्य सूचियों से भी चुनाव के खिलाफ जरूरी संख्या में सदस्यों की शिकायत साबित नहीं हो सकी। उपजिलाधिकारी ने उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर 22 मार्च 2025 के चुनाव को वैध माना। उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार को सोसाइटी के नियमों और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डेढ़ साल से अधिक समय से चल रहे विवाद के खारिज होने से फिलहाल चुनाव को लेकर चल रही कानूनी प्रक्रिया पर विराम लग गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed