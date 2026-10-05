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ग्रेनो में चलती कार में लगी आग: गाड़ी को लपटों में घिरा देख मची अफरा-तफरी, चालक सुरक्षित, देखें वीडियो

Mon, 05 Oct 2026 07:04 PM IST
Akash Dubey माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: Akash Dubey Updated Mon, 05 Oct 2026 07:04 PM IST
सार

ईकोटेक-3 के सेक्टर-12 में सोमवार को चलती कार में आग लग गई। चालक ने कूदकर जान बचाई। फायर सर्विस ने आग बुझाई। कोई घायल नहीं हुआ है, तकनीकी खराबी की आशंका जताई जा रही है।

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Car catches fire while moving in Greater Noida
सड़क पर चलती कार में लगी आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 कोतवाली क्षेत्र के सेक्टर-12 में सोमवार को चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगते ही चालक ने वाहन रोक दिया और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। कुछ ही देर में कार आग की लपटों से घिर गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।

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फायर सर्विस के अनुसार, सोमवार को सेक्टर-12 में एक गाड़ी में आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही फायर सर्विस यूनिट को मौके पर भेजा गया। दमकलकर्मियों ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आग को पूरी तरह बुझा दिया। आग बुझने के बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली।

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पुलिस के मुताबिक, हादसे में किसी व्यक्ति के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है। आग लगने के कारणों का तत्काल पता नहीं चल सका है। प्रथम दृष्टया वाहन में तकनीकी खराबी के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच कर रहे हैं।

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