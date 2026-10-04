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Noida News: कैप्टन शशिकांत क्रिकेट टूर्नामेंट आज से

Sun, 04 Oct 2026 08:03 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 08:03 PM IST
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Captain Shashikant Cricket Tournament starts today
नोएडा (संवाद)। जिला क्रिकेट संघ की ओर से सेक्टर-21ए स्थित नोएडा क्रिकेट स्टेडियम में 26वें कैप्टन शशिकांत मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 5 से 15 अक्तूबर तक किया जाएगा। उद्घाटन सुबह 10:15 बजे होगा। मुख्य अतिथि नोएडा विधायक पंकज सिंह और अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमित खेमका करेंगे। टूर्नामेंट में आठ टीमें हिस्सा लेंगी। पहला लीग मैच स्किल इंडिया पावर और पायनियर क्रिकेट क्लब के बीच खेला जाएगा। दोनों ग्रुपों की शीर्ष दो टीमें 13 अक्तूबर को सेमीफाइनल में भिड़ेंगी, जबकि फाइनल 15 अक्तूबर को होगा। आयोजन में बीसीसीआई व डीडीसीए के पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष डॉ. सीके खन्ना समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे।
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