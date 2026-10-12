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Noida News: कैबिनेट ने दी सेमीकंडक्टर प्लांट को सबलीज की मंजूरी

Mon, 12 Oct 2026 10:29 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 10:29 PM IST
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Cabinet approves sublease for semiconductor plant.
ग्रेटर नोएडा। यमुना सिटी में खुद को आवंटित बड़े साइज के भूखंड में सेमी कंडक्टर प्लांट लगा रही एचसीएल और फॉक्सकॉन का संयुक्त उपक्रम इंडिया चिप को इसके लिए कैबिनेट मंजूरी से राहत मिली है। इससे चिप निर्माण से जुड़ा ईकोसिस्टम भी यहां विकसित हो सकेगा। यमुना प्राधिकरण से इंडिया चिप ने सबलीज करने की अनुमति मांगी थी। इंडिया चिप को 48 एकड़ जमीन यमुना सिटी में आवंटित है।
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अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश सरकार ने औद्योगिक भूमि के आवंटियों को औद्योगिक भूखंडों की सबलीज और सह-स्थान की अनुमति देने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत बड़े भूखंड के मूल आवंटी अपने औद्योगिक भूखंड का उपयोग सह-स्थान के लिए कर सकेंगे। इसके लिए प्राधिकरण, मूल आवंटी और सबलीज के उद्यमी के बीच त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा। शर्त के मुताबिक आवंटी कुल भूखंड का अधिकतम 25 प्रतिशत तक ही सबलीज कर सकेगा। सीईओ राकेश कुमार सिंह के सिंह ने कहा कि सबलीज पॉलिसी कैबिनेट ने पास कर दी है। यमुना प्राधिकरण की आगामी बोर्ड बैठक में यह प्रस्ताव जाएगा। ब्यूरो
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