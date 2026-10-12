फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Bus stand right at the gate, yet waiting for buses.

Noida News: गेट पर बस स्टैंड, फिर भी बसों का इंतजार

Mon, 12 Oct 2026 07:17 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 07:17 PM IST
विज्ञापन
Bus stand right at the gate, yet waiting for buses.
ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित गौड़ सिटी-2 के 14th एवेन्यू के गेट के पास बस स्टैंड बना है, लेकिन यहां से नियमित बस सेवा नहीं मिलने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो स्टेशन, नोएडा और दिल्ली जाने के लिए सीधी बस सुविधा नहीं होने से निवासी निजी वाहनों पर निर्भर हैं। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है और जाम की समस्या भी बनी रहती है। निवासी आशीष शर्मा ने बताया कि बस स्टैंड होने के बावजूद यहां यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ता है, अगर इस स्थान से नियमित बसें चलाई जाएं तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मेट्रो स्टेशन और अन्य प्रमुख स्थानों तक पहुंचने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के गेट के पास। बस स्टैंड बना हुआ है लेकिन आज तक उस रास्ते से बस नहीं गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed