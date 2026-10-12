Noida News: गेट पर बस स्टैंड, फिर भी बसों का इंतजार

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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। ग्रेनो वेस्ट स्थित गौड़ सिटी-2 के 14th एवेन्यू के गेट के पास बस स्टैंड बना है, लेकिन यहां से नियमित बस सेवा नहीं मिलने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रो स्टेशन, नोएडा और दिल्ली जाने के लिए सीधी बस सुविधा नहीं होने से निवासी निजी वाहनों पर निर्भर हैं। इससे सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ रहा है और जाम की समस्या भी बनी रहती है। निवासी आशीष शर्मा ने बताया कि बस स्टैंड होने के बावजूद यहां यात्रियों को बसों का इंतजार करना पड़ता है, अगर इस स्थान से नियमित बसें चलाई जाएं तो सोसाइटी में रहने वाले लोगों को मेट्रो स्टेशन और अन्य प्रमुख स्थानों तक पहुंचने में आसानी होगी। उन्होंने कहा कि सोसाइटी के गेट के पास। बस स्टैंड बना हुआ है लेकिन आज तक उस रास्ते से बस नहीं गई है।