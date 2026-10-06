Noida News: बॉक्सिंग ट्रायल में दम दिखाएंगे बॉक्सर
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 10:05 PM IST
Updated Tue, 06 Oct 2026 10:05 PM IST
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ग्रेटर नोएडा (संवाद)। पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रदेश स्तरीय सीनियर पुरुष बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए गौतमबुद्ध नगर की टीम के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मलकपुर स्पोर्ट्स स्टेडियम, सूरजपुर में बुधवार शाम तीन बजे जिला स्तरीय बॉक्सिंग ट्रायल होंगे। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी डॉ. परवेज अली ने बताया कि ट्रायल में 47-50, 50-55, 55-60, 60-65, 65-70, 70-75, 75-80, 80-85, 85-90 और 90 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में बॉक्सर हिस्सा लेंगे। चयनित खिलाड़ी आठ अक्टूबर को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में मंडलीय ट्रायल में भाग लेंगे। मंडल स्तर पर चयनित बॉक्सर 12 से 15 अक्टूबर तक होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे।
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