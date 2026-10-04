फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   BJP is discriminating against the backward classes and snatching away their rights: Ramesh Chandra Prajapati

पिछड़ों के साथ भाजपा कर रही भेदभाव, छीन रही हक : रमेश चंद्र प्रजापति

Sun, 04 Oct 2026 08:43 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 08:43 PM IST
विज्ञापन
BJP is discriminating against the backward classes and snatching away their rights: Ramesh Chandra Prajapati
प्रजापति और पीडीए जन सम्मेलन में पहुंच लोग
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा/दनकौर। समाजवादी पार्टी का रविवार को देवटा गांव में प्रजापति और पीडीए जन सम्मेलन हुआ। इसमें बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता और अन्य लोग पहुंचे। सपा के पूर्व मंत्री रमेश चंद्र प्रजापति ने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ों के साथ भेदभाव कर रही है और उनका हक छीना जा रहा है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में सपा की बड़ी जीत के साथ प्रदेश में सरकार बनने का दावा किया।
सपा नेता व जिला पंचायत सदस्य सुनील भाटी के संयोजन में पीडीए जन सम्मेलन का आयोजन हुआ। जिले के कोने-कोने से हजारों लोग सम्मेलन में पहुंचे। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व मंत्री रमेश चंद्र प्रजापति मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाकर उनका हक छीन रही है और उनके हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन अब पिछड़े समाज के लोग भाजपा की नीतियों को पूरी तरह समझ चुके हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ही पिछड़ों को उनका हक दिलाने के साथ सम्मान भी देती है। सुनील ने कहा कि भाजपा ने पिछड़ों को ठगा है, जबकि सपा में पिछड़ों के हित और सम्मान पूरी तरह सुरक्षित हैं। पूर्व जिलाध्यक्ष सुधीर भाटी ने कहा कि पीडीए सम्मेलन में उमड़ा जनसमूह इस बात का संकेत है कि उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन होने वाला है और समाजवादी पार्टी बड़ी जीत हासिल कर सरकार बनाने वाली है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष इंदर प्रधान, पूर्व जिलाध्यक्ष फकीरचंद नागर, बब्बल भाटी, कृशांत भाटी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed