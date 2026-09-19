Noida News: बाइक चोरी और मोबाइल झपटमारी गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

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माई सिटी रिपोर्टरनोएडा। दिल्ली-एनसीआर में दोपहिया वाहन चोरी और मोबाइल झपटमारी करने वाले गिरोह का कोतवाली सेक्टर-24 पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि दो नाबालिगों को संरक्षण में लिया गया है। आरोपियों के कब्जे और निशानदेही से चोरी की 22 बाइक-स्कूटी, झपटमारी के 31 मोबाइल और 2,500 रुपये नकद बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक, गिरोह के सदस्य अब तक करीब 100 वारदात कर चुके हैं। चोरी के वाहनों का इस्तेमाल मोबाइल झपटमारी में किया जाता था।एडीसीपी मनीषा सिंह ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान दिल्ली के घड़ोली डेयरी फार्म निवासी 19 वर्षीय विक्की यादव उर्फ मोटा, मयूर विहार फेस-3 निवासी करण नागर और रविन्द्र तथा बिहार के समस्तीपुर निवासी 26 वर्षीय विश्वा महतो उर्फ राजा के रूप में हुई है। विश्वा वर्तमान में खोड़ा कॉलोनी में रह रहा था। पुलिस के अनुसार, विक्की यादव गिरोह का सरगना है।पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे दिल्ली-एनसीआर में सुनसान स्थानों की रेकी करते थे। मौका मिलते ही सड़क किनारे खड़े बाइक-स्कूटी चोरी कर लेते थे। इसके बाद इन्हीं वाहनों से राहगीरों को निशाना बनाकर मोबाइल झपटते थे। वारदात के बाद चोरी के वाहन जंगल, झाड़ियों और अन्य सुनसान स्थानों पर छिपा देते थे।झपटमारी के कुछ मोबाइल राहगीरों को सस्ते दाम में बेच दिए जाते थे, जबकि विश्वा महतो कुछ मोबाइल बिहार ले जाकर वहां बेचता था। चोरी के वाहनों को आरोपी सात से 12 हजार रुपये में बेच देते थे। रकम आपस में बांटकर खर्च करते थे।पुलिस जांच में आरोपियों के खिलाफ नोएडा और दिल्ली के कई थानों में मुकदमे सामने आए हैं। सेक्टर-24 के अलावा बिसरख, सेक्टर-39, सरिता विहार और न्यू अशोक नगर थानों में भी मामले दर्ज होने की जानकारी मिली है। बरामद वाहनों और मोबाइल की जांच कर पुलिस अन्य वारदातों का पता लगा रही है। पुलिस के मुताबिक, सभी आरोपी आपस में दोस्त हैं और अधिकांश पांचवीं से आठवीं कक्षा तक पढ़े हैं।